Oleg Deripaska ist offenbar bereit, sich von seiner Rusal-Mehrheit zu trennen.

Der russische Geschäftsmann Oleg Deripaska hat laut TASS zugestimmt, seine Beteiligung an der En+ Gruppe auf weniger als 50 Prozent zu reduzieren. Das teilte das russische Energieunternehmen am Freitag mit. "Oleg Deripaska stimmte grundsätzlich dem Antrag des Vorsitzenden zu, dass er seine Beteiligung an der Gesellschaft auf unter 50 Prozent reduzieren würde", sagte En+. Deripaska will demnach auch aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Das Unternehmen hatte sich an das US-Finanzministerium mit der Bitte gewandt, die Frist für die Transaktionen mit dem Unternehmen bis zum 31. Oktober 2018 zu verlängern. "Das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, die Interessen seiner Investoren, einschließlich solcher mit einer Minderheitsposition, zu schützen", sagte En+. Die USA hatten am 6. April Sanktionen gegen Oleg Deripaska und von ihm kontrollierte Unternehmen verhängt, darunter En+ und den russischen Aluminiumproduzenten Rusal. Später erklärten die US-Behörden, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...