Widerstand ist zwecklos. Die Kanzlerin kehrt von ihrer US-Reise mit leeren Händen zurück. Die bittere Bilanz ihres Besuchs: Donald Trump macht, was er will - ob es Deutschland passt oder nicht.

Kritik an seinen Alleingängen, Verunsicherung über seine Wutausbrüche, all das perlt am US-Präsidenten ab. Betrachte er seine Beliebtheitswerte in Deutschland, stelle er fest: "Da mag man vielleicht Donald Trump nicht. Aber das heißt, ich mache einen guten Job, denn ich repräsentiere ja die USA!"

Neben Trump steht die Bundeskanzlerin, reglos. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als die Bemerkung gelassen hinzunehmen. Was sollte sie auch einwerfen? Trump ist mit seinen Gedanken schon weitergewandert und schimpft auf seine Vorgänger, die so vieles falsch gemacht hätten.

Angela Merkel ist das erste Mal seit ihrer Wiederwahl in die USA geflogen. Miteinander sprechen sei besser als schweigen, ist die Haltung der Bundesregierung. Insofern ist jeder Besuch ein kleiner Erfolg. Immerhin soll die Begegnung zwischen Merkel und Trump unter vier Augen höflich verlaufen sein, und auch auf offener Bühne gab es keinen Eklat.

Trump gratulierte Merkel zu ihrer vierten Amtszeit und betonte, die transatlantische Freundschaft bereichere "das Leben von Millionen Menschen". Die Kanzlerin sagte, Amerika bleibe ein "Sehnsuchtsort". Doch der oberflächlich nette Ton konnte nicht darüber hinwegtäuschen: Die Ausbeute von Merkels Reise ist mager, sie kehrt mit leeren Händen zurück.

Knapp drei Stunden verbrachten der US-Präsident und die Kanzlerin am Freitag im Weißen Haus. Zu Beginn der Woche hatte Trump den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Staatsbesuch empfangen. Trotz der EU-Präsenz im Doppelpack ist Trump in zentralen Konfliktfeldern nicht von seiner Haltung abgerückt. Trump zieht seinen protektionistischen Kurs und seine Abscheu vor multilateralen Bündnissen durch. Ob es Europa nun passt oder nicht.

Besonders deutlich wurde die tiefe Entfremdung beim drohenden Handelskrieg. Am Dienstag endet eine von Washington gesetzte Frist, die europäische Stahl- und Aluminium-Hersteller bislang von US-Strafzöllen ausnimmt. Als ein Reporter Merkel darauf ansprach, grinste Trump. "Der Präsident wird entscheiden, das ist klar", kommentierte die Kanzlerin knapp. Drei Tage, bevor es ernst werden soll, ...

