Obwohl der US-Bezahldienstleister PayPal gute Quartalsergebnisse lieferte, ging es für die Aktie nur leicht nach oben. Um etwas mehr als 2 Prozent stieg das Papier am Donnerstag an. Am Freitag ereilten die Aktie dagegen Verluste in ähnlicher Höhe.

Zu den Quartalszahlen: Das Unternehmen konnte seinen Umsatz um 24 Prozent steigern. Der Bezahldienst von PayPal verzeichnete im letzten Quartal 2,2 Milliarden Zahlungstransaktionen, was einem Anstieg von 25 Prozent entspricht.

Aktuelle ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...