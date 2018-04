Swatch: Qualität setzt sich durch

Die Aktie des Schweizer Uhrenherstellers Swatch (WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151) konnte in den vergangenen Wochen einen steilen Anstieg hinlegen. Ein Grund war der starke Jahresauftakt der Schweizer Uhrenindustrie. Im ersten Quartal legten die Schweizer Uhrenexporte um rund 10 Prozent zu. Und diese positive Entwicklung soll sich fortsetzen.

Swatch-Chart: boerse-frankfurt.de

Davon ist unter anderem Nick Hayek überzeugt. Der CEO des weltgrößten Uhrenherstellers Swatch zeigte sich in einem Interview mit dem Wirtschaftssender CNBC sehr optimistisch. Nicht nur, weil sich die Erfolgsgeschichte der Schweizer Uhrenindustrie, die seit jeher für Qualität steht, fortsetzen soll, sondern auch weil sich laut Hayek auch der Druck von Währungsseite verringert hat und sich der Schweizer Franken nicht mehr ganz so stark wie zuletzt präsentiert. Dies kommt insbesondere einer Industrie zugute, die gerne in der schweizerischen Heimat produziert und ihre Qualitätsware von dort aus in die ganze Welt exportiert.

