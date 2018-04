In Übereinstimmung mit früheren Gerüchten hat Spotify Technology (WKN:A2JEGN) heute auf einer Veranstaltung in New York City eine überarbeitete Version seines kostenlosen Dienstes vorgestellt. Die Nutzer des kostenlosen, werbefinanzierten Dienstes konnten lange Zeit keine On-Demand-Tracks anhören, sondern wurden auf gemischte Tracks und andere Einschränkungen verwiesen. Kostenlose Nutzer können nun 15 Wiedergabelisten mit On-Demand-Tracks nutzen. Der Nutzer kann diese Wiedergabelisten jedoch nicht erstellen. Sie werden von Spotify algorithmisch kuratiert und auf Basis der Hörgeschichte des Nutzers personalisiert. Die neue Version der App wird es neuen Nutzern ermöglichen, bevorzugte Künstler auszuwählen, um sofort mit der Personalisierung zu beginnen. Das ist die erste ...

