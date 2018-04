Ob sich die SPD mit Andrea Nahles erneuert? Linksparteichef Riexinger bezweifelt das. Eine Option für ein Linksbündnis sieht er mit ihr nicht.

Für die SPD läuft es nicht wirklich rund in diesen Tagen. Die neue SPD-Chefin Andrea Nahles soll ihre Partei aus der Misere führen. Nur wie?

Nahles wurde mit einem denkbar mauen Ergebnis an die Parteispitze gewählt: Sie ist nun die 66-Prozent-Vorsitzende. Ausgerechnet zu einer Zeit, in der sie geforderter ist als jeder Parteichef vor ihr. Denn es geht um alles für die Partei.

Jüngste Umfragen verheißen nichts Gutes. Die Wahl von Nahles zur neuen SPD-Vorsitzenden hat der Partei demnach in der Wählergunst bislang keinen klaren Vorteil verschafft. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, bekäme die SPD laut dem ZDF-Politbarometer rund 20 Prozent der Stimmen - nur ein Prozentpunkt mehr als vor zwei Wochen. Damit rückt auch ein mögliches Linksbündnis als Alternative zur Großen Koalition in weite Ferne.

Für die Führung der Linkspartei ist Rot-Rot-Grün im Bund ohnehin derzeit keine Option. Vor allem, wie Parteichef Bernd Riexinger sagte, wegen des politischen Kurses den Nahles und der SPD-Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz eingeschlagen haben.

"Die SPD muss sich entscheiden, ob sie eine wirkliche Erneuerung will, oder ob sie weiterhin Vize-Kanzlerwahlverein mit Unionsanbindung trotz der katastrophalen Wahlergebnisse bleiben will", sagte Riexinger dem Handelsblatt. Aber eine wirkliche Erneuerung der Sozialdemokraten, die diese Bezeichnung auch verdiente, hieße vor allem, wieder Kurs auf soziale Gerechtigkeit zu nehmen. "Doch ...

