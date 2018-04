Indiens zunehmende wirtschaftliche Größe macht das Land attraktiver als andere Entwicklungsländer. Die Daten von Bloomberg deuten darauf hin, dass ausländische institutionelle Investoren allein im März 2,06 Milliarden US-Dollar in den indischen Aktienmarkt gepumpt haben, weit vor den 259 Millionen US-Dollar, die das zweitplatzierte Südkorea einbrachte. Wie sich herausstellt, gingen 40 % der ausländischen Mittel in zwei neue Börsengänge, die letzten Monat auf dem indischen Markt gelistet wurden, was darauf hindeutet, dass die Welt die boomende indische Wirtschaft, die laut dem Internationalen Währungsfonds in diesem Jahr voraussichtlich um 7,4 % wachsen wird, nicht verpassen will. Indiens Wirtschaft wird sich so schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...