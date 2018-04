Die Deutsche Bank (WKN: 514000) hat am Donnerstag (26.04.2018) einen Einblick in das Zahlenwerk für das erste Quartal 2018 gewährt. Wie du gleich sehen wirst, repräsentieren die Zahlen zunächst wieder einmal das krisenbehaftete operative Geschäft der Bank. Von einer Trendwende scheint das Geldhaus weiterhin weit entfernt. Nichtsdestoweniger könnte in einer Aussage vom neuen Deutsche Bank-Chef ein Paradigmenwechsel seinen Anklang gefunden haben. Dementsprechend sollten alle Interessierten und Investoren hier in Zukunft besonders aufmerksam sein. Die Zahlen im Foolishen Überblick Doch zunächst werfen wir unser Augenmerk auf das, was uns die Deutsche Bank bezogen auf das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 zu vermelden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...