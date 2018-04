Der Nord-Süd-Gipfel diente der Vorbereitung für den mit Trump. Nordkorea-Experte Hanns-Jürgen Hilpert erklärt, warum das Treffen der Staatslenker trotzdem historisch war und welche Perspektiven Investoren in Nordkorea haben.

WirtschaftsWoche: Herr Hilpert, gestern fand das erste Treffen koreanischer Staatsführer seit elf Jahren statt. Was ist Ihr Eindruck?

Hanns-Günther Hilpert: Es ist ein historisches Ereignis. Wir haben sehr schöne Bilder gesehen, sehr viel Symbolik - für das koreanische Volk dürfte das alles sehr bewegend sein. Konkrete Vereinbarungen haben Kim Jong Un und Moon Jae In aber kaum abgeschlossen. Es geht hier vor allem um die Hoffnung auf Frieden, Stabilität und Wohlstand, um zukünftige Verbesserungen.

Welche Vereinbarungen haben die beiden Staatsführer denn konkret getroffen?Das reicht von einer gemeinsamen Sportmannschaft für die Asienspiele hin zu Gesprächen zwischen den Militärs beider Länder zur Entspannung etwaiger Krisensituationen. Zudem gibt es Liaison Offices - was wir in Deutschland als ständige Vertretungen kennen. Damit unternehmen die Koreaner einen wichtigen Schritt hin zu einer friedlichen Koexistenz.

All das klingt aber erst einmal nach eher kleinen Schritten.Ganz im Gegenteil. Sie müssen sehen, wo Nord- und Südkorea im vergangenen Jahr noch standen - da sprachen wir über einen möglichen Krieg. Kommunikation mit Nordkorea fand praktisch nicht mehr statt. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Das sind große Fortschritte, die die Lage im Land und in der ganzen Region stabilisieren und die Wahrscheinlichkeit eines Krieges enorm senken.

Was sagt uns das Ergebnis des Gipfels über das womöglich anstehende Treffen zwischen Kim Jong Un und Donald Trump?Es schafft eine positive Basis für diese Gespräche.

Sie haben das Zusammentreffen von Moon und Kim Jong Un als ein historisches Ereignis bezeichnet. Ist Trumps "Mad Dog"-Taktik also aufgegangen?Ich vermag nicht zu beurteilen, wie sein Verhalten bei der nordkoreanischen Staats- und Parteiführung angekommen ist. Trump hat auf jeden Fall etwas erreicht, was alle US- Präsidenten vor ihm nicht erreicht haben, nämlich dass China sich an den UN-Sanktionen gegen Pjöngjang ernsthaft beteiligt hat und zwar so weit, dass sie tatsächlich eine Wirkung gezeigt haben.

Lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...