Am Silbermarkt hat sich die Stimmung gedreht: Spekulanten setzen auf einen fallenden Silberpreis, Produzenten, Händler und Verarbeiter hingegen auf einen Anstieg. Die Händler wussten es zuletzt besser.

Ungewöhnliches ließ sich unlängst am Silbermarkt beobachten, genauer gesagt an der New Yorker Terminbörse Comex. Dort wetten spekulative Finanzanleger auf die zukünftige Entwicklung des Silberpreises, während sich Produzenten, Händler und Verarbeiter des Metalls, sogenannte Commercials, gegen unerwünschte Preisschwankungen absichern. Zu den Commercials gezählt werden auch Finanzanleger, die Bestände lediglich absichern, also keine riskanten Preiswetten eingehen.

In Summe setzen die Spekulanten meist auf einen steigenden Silberpreis, gehen also mehr Long- als Shortpositionen ein. Die Commercials sichern sich in der Regel gegen einen fallenden Silberpreis ab, sind per Saldo also short positioniert. Die genaue Positionshöhe der Parteien lässt sich ablesen am Commitment of Traders Report (CoT-Report), der wöchentlich veröffentlicht wird von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die Regierungsbehörde mit Sitz in Washington D.C. reguliert die Terminmärkte.

Anfang dieses Monats hatte sich die Netto-Positionierung von Spekulanten und Commercials nahezu komplett gedreht. Die Spekulanten waren unter dem Strich plötzlich mit 16.965 Kontrakten short, während die Commercials ihre Shortpositionen ...

