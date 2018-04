Gute Gewinnmarge und ein vielversprechender Chart beim Goldschürfer Buenaventura, Sterling-Zins aus Wolfsburg und ein Hedgefondsguru liefert Durchschnittliches. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp: Arkema - Profitable Chemie plus Übernahmefantasie

Der Spezialchemiker Arkema ist einer der führenden Anbieter weltweit in Sachen Kunststoffe. Die Franzosen sind innovativ und haben geschickt Bündnisse geschmiedet. So etwa mit Hexcel, US-Marktführer bei Verbundstoffen aus Kohlefaser, die Flugzeughersteller für besonders leichte und feste Bauteile verwenden. Auch im wichtigen Chinamarkt ist Arkema aktiv. Der Konzern will dort seine Produktion von Hochleistungskunststoffen in den nächsten Jahren um 25 Prozent ausbauen. Ob für Rotorenblätter, den 3-D-Druck oder medizintechnische Geräte: Hochleistungskunststoffe, die Festigkeit mit Elastizität und Temperaturbeständigkeit verbinden, sind ein großer Trend der Chemiebranche. Zum Teil ist dabei Rizinusöl der Ausgangsstoff.

Arkema liefert in zahlreiche verschiedene Industrien (Bau, Hygiene, Fahrzeug, Elektronik, Nahrungsmittel) und kann damit eventuelle Schwächen in einzelnen Branche abfedern. Weil Materialien für hochwertige Kunststoffe, Kleber und Beschichtungen einen immer größeren Anteil am Gesamtgeschäft haben und sich dort gute Preise erzielen lassen, kann Arkema steigende Kosten für Rohstoffe ausgleichen. Nach dem guten Jahresbeginn könnten 2018 bei 8,5 Milliarden Euro Umsatz rund 650 Millionen Euro Reingewinn bleiben.

Die Nettoschulden dürften weiter abgebaut werden und in diesem Jahr unter die Milliardengrenze sinken. Da das Unternehmen außer Finanzinvestoren keine festen Großaktionäre hat, ist Arkema auch ein Übernahmekandidat.

Aktientipp: Buenaventura - Gute Gewinnmarge, vielversprechender Chart

Peru zählt zu den wichtigsten Bergbaunationen der Welt. Etwa die Hälfte seiner Exporterlöse erzielt das Andenland mit der Ausfuhr von Gold, Silber, Kupfer und anderen Buntmetallen. Die Rahmenbedingungen für den Bergbau in Peru sind günstig, die Interessen von Staat und Branche laufen Hand in Hand. Minen schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern. Der Bergbausektor speist ein Fünftel des Staatshaushalts.

Im Norden des Landes liegt die berühmte Mine Yanacocha.

Die größte Goldmine Lateinamerikas wird betrieben vom US-Goldkonzern Newmont Mining. Als Partner mit 45,95 Prozent an Bord ist die Compañia de Minas Buenaventura. In Eigenregie betreibt der größte börsennotierte Bergbaukonzern Perus insgesamt neun weitere Minen und besitzt außerdem 19,58 Prozent an der Kupfermine Cerro Verde von Freeport McMoran.

Einschließlich der anteiligen Produktion aus den Bergwerken, an denen Minderheitsbeteiligungen bestehen, produzierte Buenaventura im vergangenen Jahr 631.000 Unzen Gold, 26,4 Millionen Unzen Silber, 54.600 Tonnen Zink und 122.200 Tonnen Kupfer. Umgerechnet in Goldäquivalent, lagen die Gesamtkosten je geförderter Unze zuletzt bei 856 Dollar. Das waren 22 Prozent mehr als im Vorjahr, ist im internationalen Vergleich aber immer noch ein ausgezeichneter Wert - und verspricht bei einem Goldpreis von aktuell gut 1300 Dollar ansehnliche Gewinne. Die Minderheitsbeteiligungen eingerechnet, verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Vermögensabwertungen (Ebitda) um elf Prozent auf insgesamt 715 Millionen Dollar. Dazu steuerten Basismetalle 53 Prozent bei, der Rest kam vor allem aus dem Verkauf von Gold und Silber (38 Prozent).

Charttechnisch stecken die an der Börse New York notierten American Depositary Receipts (ADRs) der Peruaner in einer aussichtsreichen Startposition. ADRs sind Zertifikate, die an einer Börse stellvertretend für eine Aktie gehandelt werden.

Aktientipp SMT Scharf und Anleihetipp Volkswagen

Aktientipp: SMT Scharf - Bei höheren Kursen Positionen abbauen

Handelskrieg, Russlandsanktionen, Regierungskrise in Italien - einen Mangel an Problemherden gibt es nicht. Noch aber läuft die Weltkonjunktur. Der Boom sorgt für steigende Löhne und höhere Investitionen. In dieser Phase laufen normalerweise Spätzykliker an der Börse gut, etwa Bergwerksausrüster ...

