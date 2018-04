Die Depots der Fintechs haben den ersten heftigeren Kursrutsch erlebt. Nun wurde untersucht, ob die dahinter liegenden Konzepte schuld daran sind.

Der Mini-Crash von Ende Januar bis Anfang Februar steckt vielen Anlegern noch in den Knochen. Auch in ihren Depots hat der Kursrutsch Spuren hinterlassen, die noch nicht wieder ganz ausgemerzt sind. Gut zehn Prozent rutschen Dow Jones, Dax und andere Indizes binnen weniger Tage ab. Und das nach Monaten, in denen Schwankungen am Markt - Experten sprechen von Volatilität - kaum noch zu messen waren.

Für viele Robo Advisor waren die Turbulenzen der erste Test, wie gut oder weniger gut ihre Strategie in solchen Marktphasen funktioniert. Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) hat in einer Studie untersucht, wie die bekanntesten Robos abgeschnitten haben - mit überraschenden Ergebnissen.

Die "mehr oder weniger ausgewogenen investierenden Portfolios" verloren während des Kursrutsches im Schnitt 5,3 Prozent. IVA-Chef Andreas Beck spricht von einem "kurzfristigen Stressereignis". Geht man von einer Aktienquote von 50 Prozent aus, wie in ausgewogenen Depots normalerweise üblich, schnitten die Robos also etwas schwächer ab als der Markt.

Allerdings gab es deutliche Unterschiede: Während die Verluste bei Quirion und dem Robo Advisor der Sutor Bank nur bei 4,3 Prozent, verloren die Kunden von Scalable Capital 8,2 Prozent und von Ginmon sechs Prozent.

Funktionieren die Konzepte einiger Robos also weniger gut als andere? Ein generelles Urteil, welches Konzept gut und welches schlecht ist, lässt sich bei einer derart kurzen Betrachtungsweise eigentlich nicht fällen.

Das betonen auch die Fintechs selber. "Von einem einzigen, dazu noch moderaten und kurzen Börsenabschwung lässt sich nicht darauf schließen, wie sich ein Portfolio in künftigen Abschwüngen verhalten wird", sagt beispielsweise Salome Preiswerk von Whitebox. Statistisch seien solche Ergebnisse eher dem Zufall zuzuweisen.

Rebalacing versus "Value at Risk"- Methode

Das Ziel ihrer Anlagestrategie sei langfristiger Vermögensaufbau, heißt es bei Ginmon. "Kurzfristige Schwankungen, wenn auch in diesem Fall etwas dramatischer, sollten dabei in Kauf genommen werden." Ähnlich argumentieren die Wettbewerber.

Auch Andreas Beck würde niemals von zwei Wochen auf Monate oder gar Jahre schließen. Er geht in seiner Studie deshalb der Frage nach, inwieweit es sich um ein außergewöhnliches oder ein systemimmanentes Ereignis gehandelt hat.

"Die Ergebnisse unseres dazu durchgeführten Simulationsexperiments weisen deutlich auf die zusätzlichen systemimmanenten Risiken einer schwankenden Aktienquote hin", so Beck. Heißt: Es fällt auf, das vor allem Robos, die risikobasierte Anlagestrategien mit variierenden Aktienquoten fahren, schlechter abschneiden.

Das IVA hat simuliert, wie sich Depots mit festen Aktienquote und regelmäßigem Rebalancing im Gegensatz zu risikogesteuerten Portfolios langfristig entwickeln. Die Ergebnisse weisen laut Studie darauf hin, dass die zeitlich stark schwankende Aktienquote einer Anlagestrategie mit Risikosteuerung die Gefahr birgt, eine wirksamen Risikokontrolle zu verfehlen.

Becks Fazit: "Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Anlagestrategien auch in Zukunft stärkere Verwerfungen auftreten können, als bei einem strategischen Rebalancing-Ansatz mit konstanter Aktienquote - immer dann, wenn ein kurzfristiges Stressereignis sowie eine nach einer wenig volatilen Marktphase zeitweilig hohen Aktienquote zusammentreffen." Genau das ist nämlich ist Ende Januar passiert.

Die Ergebnisse würden deutlich machen, wie sich die beiden Ansätze Rebalancing und quantitatives Risikomanagement typischerweise in Stressphasen an den Börsen auswirken, sagt auch Stefan May, Kapitalmarktforscher und Leiter Anlagemanagement der Quirin Privatbank und deren Tochter Quirion. Der digitale Vermögensverwalter arbeitet mit dem Rebalancing-Ansatz. Da die Aktienmärkte im untersuchten Zeitraum weltweit rund zehn Prozent verloren hatten, musste bei einer ...

