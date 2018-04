Die Familienministerin Franziska Giffey will die Qualität von Kitas mit dem "Gute-Kita-Gesetz" verbessern - ein Milliardenprojekt.

Als erstes großes Projekt will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) in der kommenden Woche ein Gesetz zur Verbesserung der Qualität von Kitas in die Ressortabstimmung geben. Das kündigte Giffey im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe an.

Das "Gute-Kita-Gesetz" sei ihr erstes großes Gesetzesvorhaben. "Das Gesetz ...

