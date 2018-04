Die Bullen erwarten eine weitere Ralley, die den Bitcoin auf über 10.000 USD führen kann. Das ist durchaus möglich, aber ! 28. April 2018 - 09:50 Uhr Der Blick auf den logarithmischen 4-Stunden-Chart (rechts) heute Morgen zeigt zwei Kanäle. Da ist zum einen der blaue aufwärtsgerichtete Kanal, in dem sich der Bitcoin aktuell nach oben bewegt. Sollte er in diesem Kanal ein weiteres Leg nach oben ausbilden, dann könnte er durchaus die Marke von 10.000 USD (Bitfinex) knacken und in Richtung 10.200 oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...