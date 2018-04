Aadorf (ots) - Die Firma InSmoke AG verkaufte im zweiten Halbjahr

2015 mit grossem Erfolg nikotinhaltige Liquids für E-Zigaretten. Am

12. November 2015 stoppte das BLV (Bundesamt für Lebensmittel und

Veterinärwesen) mit fadenscheiniger Begründung den Verkauf.

Geschäftsführer Stefan Meile legte gegen diese Verfügung Beschwerde

ein. Fast zweieinhalb Jahre beschäftige sich das

Bundesverwaltungsgericht mit diesem komplexen Fall. Mit dem Urteil

vom 24. April 2018 hebt das Bundesverwaltungsgericht dieses Verbot

auf.



Stefan Meile, Präsident der Swiss Vape Trade Association und

Geschäftsführer der InSmoke AG, sagt dazu: «Es ist erfreulich, dass

das Bundesverwaltungsgericht das schikanöse Verbot aufgehoben hat. Im

sämtlichen EU-Ländern sind nikotinhaltige Liquids frei verfügbar und

reguliert. Es ist im Interesse der Schadensminimierung ein wichtiges

Signal nach Bern, um den Tabakkonsum und dessen schädliche

Auswirkungen auf die Volksgesundheit zu reduzieren. E-Zigaretten sind

nachweislich mindestens 95% weniger schädlich als Tabak-Zigaretten.»

Mit dem Urteil kann der Verkauf von nikotinhaltigen Liquids sofort

starten, sofern die rechtlichen Bedingungen des "Cassis de Dijon"-

Prinzip eingehalten werden. Meile hat sich auf einen allfälligen

positiven Bescheid bereits vorbereitet: «Wir haben alle unsere

Produkte in der EU registriert - die Produktion haben wir bereits

gestartet und wollen am kommenden Montag mit einem ersten Produkt am

Markt sein».



Ein Markt mit Potential



Das Geschäft mit E-Zigaretten steigt seit Einführung im 2010 von

Jahr zu Jahr - trotz Repressionen. Allein im Jahr 2016 wurden

Einnahmen durch Herstellung und Handel von elektronischen Zigaretten

und entsprechendem Zubehör im Wert von 30 Millionen Franken

verzeichnet. Im Jahr 2017 stiegen die Einnahmen auf über 50 Millionen

Franken. Insgesamt wurden rund 300 Arbeitsplätze geschaffen.

Be-rücksichtigt man die Zahlen der letzten 12 Jahre (2005 bis heute),

ist ein massiver Anstieg nicht zu bestreiten. Laut einer ersten

Einschätzung aus dem Jahr 2013 nutzten damals 0.4% der Schweizer

Bevölkerung die elektronischen Dampfgeräte täglich. Im Jahr 2016

stieg diese Zahl auf 0.7% an. Diese Zahlen unterstreichen das grosse

Potenzial zur Förderung der Gesundheit, zur Schaffung von weiteren

Arbeitsplätzen sowie zu Mehreinnahmen von Steuergeldern. Es ist zu

erwarten, dass mit der Verfügbarkeit von nikotinhaltigen Liquids noch

mehr Raucher auf die schadstoffarme Alternative umsteigen werden.



Ein Video zur Herstellung von Liquids für E-Zigaretten bei der

InSmoke AG in Aadorf finden Sie hier: https://youtu.be/ftY-hp2Tcmk



