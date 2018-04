Bern (awp/sda) - Die Stadt Bern stemmt sich gegen den von der SRG geplanten Wegzug des Radiostudios Bern nach Zürich. Stadtpräsident Alec von Graffenried will der SRG deshalb bei der Suche nach geeigneten Liegenschaften in der Bundesstadt helfen. "Klar sei, dass die SRG ihre Standorte in Bern auf das Gebiet rund um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...