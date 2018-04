Die SPD-Chefin fordert die CDU auf, bei der Umsetzung des Rückkehrrechts in Vollzeit nicht zu bremsen. Diese sei im Koalitionsvertrag fest vereinbart.

SPD-Chefin Andrea Nahles hat die Union aufgefordert, bei der Regelung des vereinbarten Rückkehrrechts vom Teilzeit- in einen Vollzeit-Job nicht zu bremsen. "Im Koalitionsvertrag ist nichts so detailliert vereinbart wie dieses Ende der Teilzeitfalle. Hier gibt es keinerlei Redebedarf mehr, nur noch Umsetzungsbedarf", sagte Nahles dem "Spiegel". Aber: "Alles, was den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Selbstbestimmung bringt, wird nicht nur vom Arbeitgeberverband ...

