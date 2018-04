Porsche hat in der chinesischen Millionenmetropole sein neuestes "Experience Center" eröffnet. Das ist Kundenbindung der besonderen Art.

Die Nachbarschaft hätte besser nicht sein können: Nur wenige Meter entfernt liegt die Formel-1-Strecke von Schanghai. Der Rundkurs kann im Moment zwar nicht benutzt werden, weil der chinesische Volkswagen-Partner SAIC die Rennstrecke zu einem riesigen Parkplatz für frisch produzierte Neuwagen umfunktioniert hat. Das ändere aber nichts daran, dass Porsche-Kunden trotzdem auf die Strecke dürften, versichern die deutschen Manager. Das dann allerdings nur nach Rücksprache mit den chinesischen Eigentümern des Rennkurses.

Porsche ist nicht unbedingt auf die unmittelbare Unterstützung der Formel-1-Macher aus der chinesischen Metropole angewiesen. Denn die schwäbische Volkswagen-Tochter hat vorgesorgt: Schnelles und sportliches Fahren geht mit Porsche in Schanghai trotzdem - auf einem hauseigenen Rennkurs. Der ist zwar etwas kleiner als der Formel-1-Ring, erfüllt aber trotzdem seinen Zweck. Insgesamt 1,4 Kilometer eigene Strecke stehen den Porsche-Kunden zur Verfügung.

Die VW-Tochter hat in dieser Woche ihr neues "Porsche Experience Center" in Schanghai eröffnet. Ein Instrument der Kundenbindung ganz besonderer Art. 25 Millionen Euro hat Porsche in neue Gebäude und Rennanlagen gesteckt. Die Kunden von Porsche sollen dort erleben können, wofür die Marke und das Unternehmen stehen: für Sportlichkeit und authentische Rennkultur.

Schnell mit dem eigenen Auto fahren zu dürfen, das dürfte wohl etliche Porsche-Fahrer aus der Millionenmetropole zum neuen Experience-Center locken. 35 Kilometer ist das Stadtzentrum entfernt. Angesichts der Megastaus und der problematischen Verkehrsbedingungen samt der damit verbundenen Umweltprobleme dürfte Porsche in Schanghai eine Marktlücke besetzen. Der Diesel-Ärger und die Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft vor zehn Tagen in der Stuttgarter Porsche-Zentrale werden auch keine besonderen Auswirkungen auf das Kundenverhalten unter den Chinesen haben. Deutschland ist Tausende Kilometer weit weg - und Dieselmodelle werden in China sowieso nicht verkauft."Das ...

