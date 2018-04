Einem Bericht zufolge sind 8,5 Prozent der registrierten Straftat-Verdächtigen Zuwanderer. Doch ein zweiter Blick auf die Statistik ist wichtig.

Im vergangenen Jahr waren 8,5 Prozent aller Straftat-Verdächtigen einem Medienbericht zufolge Zuwanderer. Das entspricht 167.268 Taten, wie die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf die noch unveröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für 2017 berichtet. Offiziell soll die Datensammlung am 8. Mai vorgestellt werden. Den Zahlen zufolge wurden Zuwanderer auch häufiger Opfer von Körperverletzungen.

Als Zuwanderer erfasst die PKS dem Bericht zufolge Asylbewerber, Geduldete, "unerlaubt Aufhältige", subsidiär Geschützte (in der Regel Bürgerkriegsflüchtlinge) sowie die wenigen Kontingentflüchtlinge, die über internationale Hilfsprogramme in Deutschland Aufnahme fanden. Anders als in den Vorjahren werden nun auch anerkannte Flüchtlinge, wie etwa politisch Verfolgte, mitgezählt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...