Der Mangel an Fachkräften gilt als Hemmschuh beim digitalen Wandel. Einige Mittelständler schaffen es dennoch, gute Mitarbeiter zu finden.

"Das war ein echter Glücksgriff", sagt Michael Schneider, "dass wir jemanden gefunden haben, der auch hier bei uns in der Gegend arbeiten will." Noch immer ist Erleichterung zu hören in der Stimme des Prokuristen und Leiters der Fertigungsplanung bei der Günter Effgen GmbH, einem Hersteller von Spezialwerkzeugen im Bereich Schleiftechnik. Firmensitz des Unternehmens ist Herrstein, eine 800-Seelen-Gemeinde in Rheinland-Pfalz, etwas mehr als eine Stunde von Kaiserslautern entfernt.

Seit einigen Jahren setzt der Mittelständler auf Industrie 4.0. Besonders wichtig für Schneider und sein Team war es daher, einen Systemanalytiker zu finden, der innovative Lösungsansätze im IT-Bereich entwickelt und neue Systeme einführt. "Wir befinden uns in einer extrem strukturschwachen Gegend, sodass wir auf unsere Ausschreibung nur sehr wenige Bewerbungen bekommen hatten", berichtet der Prokurist.

Umso größer war die Überraschung gewesen, dass ein Bewerber dabei war, der nicht nur das nötige Fachwissen mitbringt, sondern sich auch bewusst für den Standort entschieden hat. "Der Kandidat ist in der Gegend aufgewachsen, für eine Anstellung dann weggezogen und wollte aus familiären Gründen wieder zurück."

Nur wenige Mittelständler mit Industrie-4.0-Ambitionen dürften sich in einer solch komfortablen Lage wie die Günter Effgen GmbH befinden. Landauf, landab fehlen vor allem den mittelständischen Betrieben Mitarbeiter mit passender Qualifikation, um mehr oder sogar überhaupt in die Digitalisierung zu investieren - laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY ist aktuell jedes fünfte kleine und mittlere Unternehmen davon betroffen. Gut ausgebildete Fachkräfte seien nur schwer zu finden, weil der Arbeitsmarkt in vielen Bereichen nahezu leergefegt sei.

Probleme ...

