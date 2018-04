Wie weit ist der deutsche Mittelstand in Sachen Industrie 4.0? Eine aktuelle Studie liefert Stoff für Skepsis und Euphorie zugleich.

Wie weit ist der deutsche Mittelstand in Sachen Industrie 4.0 wirklich? Eine Studie der Beratungsgesellschaft EY liefert Stoff für Skepsis und Euphorie zugleich: Erst fünf Prozent der befragten 1150 Unternehmen des industriellen Mittelstands haben ihre Produktion weitgehend oder vollständig vernetzt. 46 Prozent setzen dagegen Methoden der Industrie 4.0 noch gar nicht ein - ihre Maschinen sind also nicht an das Internet angeschlossen.

Diese Diagnose könnte Ernüchterung auslösen. Doch EY-Partner Michael Marbler setzt auf einen ...

