«The relationship between the US and German leaders isn't getting any better», meint Matthew Karnitschnig, Chief Europe Correspondent von POLITICO, über Merkels Stundenbesuch beim US-Präsidenten nach dem Mehrtage-Aufenthalt von Macron. Also: Das Verhältnis der Anführer der US und Deutschlands bessert sich nicht.

Der Beitrag "A desperate Merkel gets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...