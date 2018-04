Nach der Schule zur Parteiversammlung: In allen Parteien sind Jugendliche aktiv und drängen in Ämter. Offenheit statt Erfahrung, heißt die Devise.

Jung, jünger, Julius. Genauer gesagt: Julius Bernickel. Mit 18 Jahren ist der Abiturient aus dem Donaustädtchen Ehingen bei Ulm kürzlich zum jüngsten SPD-Kreischef Deutschlands gewählt worden. Trotz der Warnung einer altgedienten Genossin, er sei zu unerfahren, bekam Bernickel 88 Prozent.

Nun steht er an der Spitze des SPD-Kreisverbandes Alb-Donau. "Unsere Partei braucht wieder Visionen und dafür braucht sie aktive junge Leute in führenden Positionen", sagt der Gegner der Großen Koalition von SPD und CDU in Berlin.

Generell müssten sich mehr junge Leute "um die Zukunft Deutschlands" kümmern, findet er. "Wer soll denn die nächsten Jahrzehnte in diesem Land arbeiten und sich wohlfühlen? Die heute 60-jährigen Abgeordneten oder die heute 18-Jährigen?"

Jugend ans Ruder - das wollen auch Nachwuchspolitiker in anderen Parteien. "Es können sich gar nicht genug junge Menschen politisch engagieren", sagt etwa Fabian Griewel, der 21 Jahre alte Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Soest (Nordrhein-Westfalen). Und Dylan Rubisch, mit 18 schon Sprecher des Kreisverbands Calw der Linkspartei, findet: "Wir Jungen sind unverbraucht und haben eine ganz andere und offene Sicht auf die Welt."

Schon als Schülerin war auch die Münchnerin Jamila Schäfer politisch aktiv. "Junge Leute haben Bock auf Politik und keine Angst, Verantwortung zu übernehmen", sagt die 24 Jahre alte stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen. "Ich kenne viele junge Leute, die sich die Nächte um die Ohren schlagen, weil sie sich neben Schule, Ausbildung oder Studium politisch engagieren."

