Der Goldpreis kann so manchem Bullen den Kopf verdrehen. Während das Edelmetall weiterhin in einer Trading-Range gefangen ist, sah es kurzzeitig nach einem Ausbruch aus der 70 USD breite Range aus. Doch kurz darauf zeigte sich erneut Schwäche und die Gold-Investoren müssen weiterhin hoffen. Der abgebildete Wochenchart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die Kursentwicklung seit März 2016. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...