Die Bilanzsaison könnte in der neuen Woche für neuen Schub an den Märkten sorgen. Experten bleiben vorsichtig optimistisch.

Alles neu macht der Mai? Vielleicht. Die vergangenen Wochen und Monate waren für Aktionäre alles andere als erfreulich. Auf Rekorde zu Jahresbeginn folgte ein empfindlicher Rücksetzer. Im ersten Quartal verlor der deutsche Leitindex 2,7 Prozent. Das war der schwächste Jahresauftakt seit 2011. Seither schleppten sich die Indizes mehr oder weniger dahin.

Doch nun könnten neue Kursrekorde wieder in Reichweite rücken. Das glauben zumindest die Analysten der Berenberg Bank. "Ein Blick in die Statistik zeigt, dass gerade ein negativer Jahresstart tendenziell dazu geführt hat, dass sich der Dax in den Sommermonaten besser als nach einem positiven Jahresstart entwickelt hat", schreiben sie in ihrem Marktkommentar. Zudem schwinde die Furcht vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China.

So optimistisch ist Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, nicht. Während die Aktienmärkte weiter am oberen Ende ihrer jüngsten Seitwärtstrends kratzten, scheint "der entscheidende Funke für einen klaren Ausbruch etwa des Dax nach oben zu fehlen".

Greil sieht auch keinen Durchbruch in Sachen Zollverhandlungen mit den USA, und auch darüber hinaus keine Auslöser für neue Kursgewinne. "Die gute US-Quartalszahlensaison hat den Aktienmärkten bisher nicht den entscheidenden Schub nach oben verliehen", sagt er.

Martin Lück hingegen, Chef-Anlagestratege beim weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock, sieht sehr wohl positive Impulse von den Firmenbilanzen. "In der inzwischen auf Hochtouren laufenden US-Berichtssaison haben bisher über 80 Prozent der Firmen die Analystenerwartungen übertroffen", sagt er. "Zwar dürfte sich das Wachstum in Europa vom jetzigen Niveau kaum noch nennenswert beschleunigen, aber auch für den Fall, dass sich die Zuwachsraten in der aktuellen Größenordnung halten, spricht alles für ein Gewinnplus europäischer Unternehmen ...

