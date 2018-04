Der neue US-Außenminister Mike Pompeo ist in Saudi-Arabien eingetroffen. Gesprächsthema Nummer eins dürfte das Atomabkommen mit dem Iran sein.

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo ist zu Beginn seiner Nahostreise in Saudi-Arabien eingetroffen. Er landete am Samstag in der saudischen Hauptstadt Riad, nachdem die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen kurz zuvor verkündet hatten, acht Raketen auf die Stadt Dschisan im Süden Saudi-Arabiens abgefeuert zu haben. Eine Person wurde dabei nach saudischen Angaben von Granatsplittern getötet.

