Wenn es ein Unternehmen gibt, um das es in den letzten Jahren ruhig geworden ist, dann ist das ohne jeden Zweifel immigon Portfolioabbau. Die Nachrichten um die Firma aus Österreich der letzten zwei Jahre lassen sich problemlos an einer Hand abzählen. Zuletzt gab es eine Meldung über Abbaumaßnahmen. Im Zuge jener stellte immigon bei der Bourse de Luxembourg den Antrag, die Emission Perpetual Non Cumulative Participation Capital Certificates vom regulierten Markt auf den EURO MTF Markt umzusiedeln.

Damit ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...