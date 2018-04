Bertelsmann gab zum ersten Mal im Jahr 1992 einen sogenannten Genussschein aus. Dabei handelt es sich um besondere Wertpapiere, die irgendwie zwischen Aktien und Anleihen liegen. Laut Bertelsmann investieren die Inhaber von Genussscheinen in bestimmte Vermögensrecht in verbriefter Form. Das Volumen war seinerzeit jedoch äußerst gering, weshalb die Papiere in Sachen Börsenumsätzen kaum eine Rolle spielen. Im Jahr 2000 wurde jedoch der Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 mit einem deutlich ... (Carsten Müller)

