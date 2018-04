Wie du sicher weißt, ist der Anteil der Aktionäre in Deutschland nicht besonders hoch. Zwar meldete das Deutsche Aktieninstitut zuletzt eine Steigerung auf mehr als 10 Millionen Bürger, die in Aktien oder Aktienfonds investiert haben, aber das entspricht nur 15,7 Prozent der Bevölkerung. Besonders auffällig ist dabei, dass die Mehrzahl der Aktienbesitzer schon über 50 Jahre alt ist. Gerade junge Menschen verzichten damit auf den langfristigen Nutzen der Aktienanlage. Aber warum ist das so? Ich denke, dass die meisten Menschen fast schon Angst vor Aktien haben. Vor dem hohen Risiko (damit sind dann wohl die Schwankungen der Kurse ...

