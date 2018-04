Amazon (WKN:906866) sieht eine große Chance in Indien, wo das Unternehmen bereits jährlich Waren im Wert von 8 Milliarden US-Dollar über seinen Marktplatz verkauft. Nur Flipkart kann sich eines größeren Onlinemarktanteils im Land rühmen. Während Amazon Interesse am Kauf einer Beteiligung an Flipkart bekundet hat, scheint es sehr wahrscheinlich, dass Wal-Mart in naher Zukunft einen großen Teil des Unternehmens übernehmen wird. Eine Finanzspritze für seinen Rivalen wäre sicherlich eine Herausforderung für Amazon. Aber die Kernbereiche Nordamerika und Cloud-Computing produzieren weiterhin Milliarden an freiem Cashflow, die Amazon zur Finanzierung der Bemühungen in Indien und anderen Schwellenländern nutzen könnte. Indien ist besonders ...

