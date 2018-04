Nach dem Treffen zwischen Nord- und Südkorea gibt Seoul Details aus den Gesprächen bekannt: Kim will die Atomtestanlage des Nordens im Mai schließen.

Nordkorea will seine Atomtestanlage nach Angaben Seouls im Mai schließen. Den Vorgang wolle die Führung in Pjöngjang zudem vor Experten und Journalisten aus den USA und Südkorea offenlegen, teilte das Büro von Südkoreas Präsident Moon Jae In am Sonntag mit.

Es bezog sich dabei auf jüngste Äußerungen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei dessen historischem Gipfel mit Moon am Freitag. Kim habe sich überdies optimistisch über sein geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump gezeigt, hieß es weiter.

Bei ihrer Zusammenkunft im Grenzort Panmunjom hatten sich Nordkoreas Machthaber und Südkoreas Präsident auf einen Friedensvertrag noch in diesem Jahr geeinigt. Der Korea-Krieg von 1950 bis 1953 endete zwar mit einem Waffenstillstand, aber keinem Friedenspakt. Daher befindet sich die koreanische Halbinsel formal noch im Kriegszustand. Zudem erklärte sich Kim zu einer "kompletten Entnuklearisierung" bereit. Über konkrete Schritte oder einen ...

