Es werden täglich riesige Mengen an Tinte oder Rechenleistung verschwendet, um das stetige Auf und Ab an der Börse zu kommentieren. Ich sage bewusst verschwendet, denn so wirklich weiß niemand, was kurzfristig Sache ist. Langfristig kann man hingegen recht gut vorhersagen, wie sich die Aktienmärkte entwickeln werden. Einige der großen Investmentgenies haben dabei ziemlich originelle Herangehensweisen entwickelt, um die langfristige Zukunft des Aktienmarktes erkennen zu können. Mit diesen Methoden können sie die zukünftige Entwicklung am Aktienmarkt vorhersagen. Jeremy Siegel stellt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf den Kopf Jeremy Siegel ist ein bekannter Finanzprofessor, der den Klassiker Stocks for the Long Run geschrieben hat ....

