Die meisten von uns arbeiten relativ hart und viel für ihr Geld. Einige schlaue Personen (wie du, sonst wärst du wahrscheinlich nicht hier) lassen jedoch auch ihr Geld für sich arbeiten. Oder haben es zumindest vor. Grundsätzlich ein smarter Schachzug, wenn du mich fragst. Dennoch begehen einige Anleger noch so manchen bösen Fehler beim Vermögensaufbau. Im Folgenden wollen wir uns daher nun drei solchen Fehlern widmen, in der Hoffnung, dass einige von euch bald noch klüger investieren werden. Schlechtes Sparverhalten Ein Fehler beim Vermögensaufbau ist ein schlechtes Sparverhalten. Wie man hier und da in der Tagespresse lesen kann, gibt es ...

