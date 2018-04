Im Kampf gegen Übergewicht und Diabetes kommt es auf ausgewogenes Essen an. Doch nach Bundesagrarministerin Klöckner sind "Ernährungssünden" nur schwer zu erkennen.

Bundesagrarministerin Julia Klöckner setzt auch auf klarere Lebensmittel-Kennzeichnungen, um eine gesündere Ernährung voranzubringen. "Schönrechnen und Schönreden darf nicht sein", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Bei Klarheit und Wahrheit von Informationen auf den Packungen sei aber "noch Luft nach oben" - etwa bei Nährwert-Angaben für bestimme Portionsgrößen. Zum Beispiel hätten Angaben, was eine Portion Cornflakes oder Müsli sein solle, "oft nicht viel mit einem realistischen Verzehrverhalten zu tun". Verbraucherschützer kritisieren seit langem, dass Hersteller zu kleine Mengen angeben, für die ein Kaloriengehalt genannt wird.

Klöckner betonte: "Ich will weder Geschmackspolizei sein noch jemandem vorschreiben, was er täglich essen soll. Da ist in einer freien Gesellschaft schon jeder selbst verantwortlich. Aber mit besseren Informationen auf der Verpackung ...

