Trotz der deutlichen Erholung in den vergangenen Wochen fällt das Interesse an den Kryptos bisher noch gering aus. Die Anzahl der Suchanfragen zum "Bitcoin" liegt bei Google auf dem tiefsten Niveau seit Sommer 2017. Im Hintergrund sieht die Lage aber anders aus: Das Transaktionsvolumen zieht wieder an, immer mehr Finanzdienstleister spielen mit dem Gedanken, schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...