Waagner Biro gibt's auch noch. Nach der Semperit-HV hatte ich das große Glück, einen weggelegten Geschäftsbericht 2017 von Waagner Biro zu finden. Nicht weggeworfen, nur weggelegt, immerhin. Ich stelle mir grad vor, wie der alte Herr Liaunig reagieren würde, wenn er jemanden erwischt, der so einen Geschäftsbericht wegschmeisst. Insbesondere, wenn er einmal schlecht aufgelegt wäre. Die Produktion so eines Geschäftsberichts ist ja sehr teuer, insbesondere bei geringer Stückzahl ist er fast Gold wert. Das gleiche stellte sich wohl der/diejenige vor, der/die das teure Stück zu den Publikationen beim Eingang des TechGate legte. Die Waagner-Biro-HV fand nämlich am gleichen Tag im gleichen Haus wie die Semperit-HV statt. Es wird wohl nur...

Den vollständigen Artikel lesen ...