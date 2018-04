Basel (ots) -



Eine repräsentative Umfrage von gfs.bern im Auftrag von

Interpharma zur Europapolitik zeigt, dass die wirtschaftlichen

Vorteile der bilateralen Verträge mit der Europäischen Union (EU) von

den Schweizer Stimmberechtigten wieder verstärkt gesehen werden.

Insbesondere der Zugang zum EU-Binnenmarkt und zu den Europäischen

Bildungs- und Forschungsprogrammen wird als wichtig eingestuft.

Umgekehrt ist die von der SVP lancierte Volksinitiative zur Kündigung

des Personenfreizügigkeitsabkommens nach wie vor deutlich nicht

mehrheitsfähig.



Fast die Hälfte der Exporte der Schweizer Pharmaunternehmen gehen

in Länder der EU. Die EU ist damit der mit Abstand wichtigste

Exportmarkt. Stabile Beziehungen zur EU sind deshalb für die

Schweizer Pharmaindustrie als wichtigste Exportbranche entscheidend.

Vor diesem Hintergrund hat Interpharma von gfs.bern bei 2'500

Stimmberechtigten eine umfassende Umfrage zum Thema Europapolitik

durchführen lassen. Es ist die fünfte Umfrage dieser Serie seit

Februar 2015. Wie in den vorangegangen vier Befragungen wurden 80%

der Teilnehmenden per Festnetzanschluss und 20% per Handy befragt.



Die wichtigsten Ergebnisse der repräsentativen Umfrage lassen sich

wie folgt zusammenfassen:



1. 49% der Stimmberechtigten sehen in den bilateralen Verträgen

nur oder eher Vorteile. Gegenüber der letzten Befragung im Februar

2017 ist dieser Anteil stabil. Abgenommen hat hingegen der Anteil

jener, die in den Bilateralen hauptsächlich Nachteile sehen: Waren es

im Februar 2017 noch 25% der Stimmbevölkerung, sind es in der

aktuellen Befragungswelle nur noch 18%. Angestiegen ist auch der

Anteil derjenigen, die in den Bilateralen sowohl Vor- als auch

Nachteile sehen (von 19% auf 28%).



2. Die wirtschaftlichen Vorteile der Bilateralen werden dabei als

noch wichtiger beurteilt als im Februar 2017: 87% der

Stimmberechtigten stimmen der Aussage, dass die bilateralen Verträge

der Schweizer Wirtschaft Zugang zum wichtigsten Exportmarkt sichern,

voll oder eher zu. Im Februar 2017 lag dieser Anteil noch bei 75%.

Die Aussage, dass die Bilateralen der Schweiz den Zugang zu den

Bildungs- und Forschungsprogrammen der EU sichern, wird von 83% der

Stimmberechtigten geteilt. Bei der letzten Befragung waren erst 75%

dieser Ansicht. Auch die Aussagen, dass die Schweiz auf ausländische

Fachkräfte angewiesen ist (67% Zustimmung) und dass die Bilateralen

der Schweiz zu Wohlstand verhelfen (59%), werden mehrheitlich bejaht.



3. Umgekehrt haben Argumente gegen die Bilateralen im Vergleich

zur letzten Umfrage deutlich an Zustimmung eingebüsst: Mit einem

Anteil von 44% stimmt nur noch eine Minderheit der Aussage eher oder

voll zu, dass die Zuwanderung die Miet- und Immobilienpreise erhöhe.

Bei der letzten Befragung lag dieser Wert noch bei 57%. Stark

abgenommen hat auch die Zustimmung zur Ansicht, dass die Schweiz die

Kontrolle über die Zuwanderung verloren habe (36% Zustimmung

gegenüber 50% Zustimmung im Februar 2017).



4. Zugenommen hat entsprechend die Zustimmung zu den Bilateralen,

falls es erneut zu einer Volksabstimmung dazu käme: 82% der

Stimmberechtigten geben an, bestimmt oder eher für eine

Zusammenarbeit mit der EU auf der Basis der bisherigen Bilateralen zu

stimmen. Im Februar 2017 waren es noch 78%. Andere europapolitische

Szenarien wie ein Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR, 45%

Zustimmung), eine Kündigung der Bilateralen und Neuverhandlungen (34%

Zustimmung), ein Alleingang der Schweiz ohne Bilateralen (18%

Zustimmung) und ein EU-Beitritt (13% Zustimmung) finden hingegen nach

wie vor keine Mehrheiten. Deren Unterstützung hat mit Ausnahme eines

EWR-Beitritts im Vergleich zur letzten Befragung zum Teil markant

abgenommen, im Falle der Kündigung der Bilateralen sogar um 10

Prozentpunkte.



5. Mit Blick auf das Marktzugangsabkommen, das momentan für fünf

bilaterale Verträge verhandelt wird, und die damit verbundene Frage

nach einem Verfahren zur Anpassung des Rechts an neue (technische)

Normen, ist insbesondere eine Variante mehrheitsfähig: 68% der

Stimmberechtigten sind bestimmt oder eher für ein Verfahren, bei dem

die Anpassung an neue Normen nicht automatisch, aber sowohl für die

Schweiz wie auch die EU verpflichtend erfolgt, um den wechselseitigen

Marktzugang weiterhin zu gewährleisten. Umgekehrt wird eine

automatische Anpassung von 65% der Stimmberechtigten bestimmt oder

eher abgelehnt.



6. 85% der Stimmberechtigten sind der Ansicht, dass es für

bestehende bilaterale Verträge ein Streitschlichtungsverfahren

braucht. Dabei teilt mit einem Anteil von 54% eine Mehrheit die

Aussage, dass dies über ein gemeinsames Schiedsgericht laufen sollte,

sofern es im gemischten Ausschuss zu keiner Einigung kommt. Die

bisherige Art der Streitschlichtung über die gemischten Ausschüsse

stellt für 35% der Stimmberechtigten die beste Option dar.



7. Die im Januar von der SVP lancierte Volksinitiative zur

Kündigung der Personenfreizügigkeit hat auf tiefem Niveau weiter an

Unterstützung eingebüsst: Nur 27% der Stimmberechtigten, die angeben,

bestimmt an einer solchen Abstimmung teilzunehmen, sind bestimmt oder

eher für die Initiative. Umgekehrt sind 61% der teilnahmewilligen

Stimmberechtigten bestimmt oder eher dagegen. Bei der letzten

Befragung im Februar 2017 belief sich die Zustimmung noch auf 34%.



8. Unklarer ist die Situation bei der sogenannten

«Selbstbestimmungsinitiative»: 43% der teilnahmebereiten

Stimmberechtigten sind bestimmt oder eher dafür, 45% dagegen. Während

der Ja-Anteil im Vergleich zum Februar 2017 stabil geblieben ist, hat

der Nein-Anteil um 5 Prozentpunkte abgenommen.



Diese und weitere Ergebnisse der neusten Befragungswelle durch

gfs.bern sind im Kurzbericht und der Grafiksammlung zu dieser breit

angelegten, repräsentativen Studie enthalten.



Originaltext: Interpharma

Kontakt:

Sara Käch, Leiterin Kommunikation

Mobile 079 208 16 33, sara.kaech@interpharma.ch