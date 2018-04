Tech-Anleger brauchten in den vergangenen Wochen starke Nerven. Allein Facebook, Amazon, Netflix und Alphabet verloren seit Mitte März fast 400 Milliarden Dollar an Wert. Der Kursrutsch der großen Tech-Werte hat viele Anleger verunsichert -ein Blick in die zweite Reihe könnte sich jetzt auszahlen. "Ausgelöst durch den Datenschutzskandal bei Facebook, fürchten viele Anleger nun die Regulierung der gesamten Branche. So auch im Bereich autonomes Fahren: Nach zwei tödlichen Unfällen haben mehrere US-Bundesstaaten Testfahrten im Straßenverkehr verboten. Das trifft nicht nur Tesla oder Alphabet, sondern auch Tech-Zulieferer wie Nvidia oder Panasonic. Zunehmend erregt auch der Einfluss der großen Player auf andere Branchen und Sektoren die Aufmerksamkeit der Politik: So wurde Amazon kürzlich zur Zielscheibe von Donald Trump. Die niedrigen Versandgebühren des Online-Händlers würden der US-Post schaden und das müsse aufhören, twitterte der US-Präsident. Die Amazon-Aktie ist daraufhin um 5,2 Prozent gefallen und vernichtete 60 Milliarden Dollar", sagt Eoin Donegan, Fondsexperte bei der GAMAX Management.

