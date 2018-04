Viele Start-ups motivieren Führungskräfte mit Anteilen an der Firma. Der Trend bringt Mittelständler in Zugzwang.

Sie würde alles noch einmal so machen, sagt Janina Mütze. Die Mitgründerin des Berliner Start-ups Civey beteiligt ihre Mitarbeiter am Unternehmenserfolg. Seit der Gründung im Jahr 2015 führt Civey im Kundenauftrag repräsentative Online-Umfragen durch - und konkurriert am Arbeitsmarkt mit etablierten Unternehmen um die fähigsten Köpfe.

Das Lockmittel: Ausgewählte Beschäftigte werden stille Gesellschafter und erwerben dadurch einen Anspruch auf einen Teil des Gewinns. "So machen wir uns auf dem Arbeitsmarkt für sehr gefragte Führungskräfte interessant, obwohl wir nicht so viel Gehalt zahlen können wie Mittelständler oder Konzerne."

Auch das unternehmerische Denken im Team werde so gestärkt. Aktuell sind zwölf Mitarbeiter beteiligt. Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, werden die Anteile zurückgekauft. Das ist vertraglich geregelt. Doch ohnehin geht bislang kaum jemand. Die Beteiligten hoffen auf steigende Gewinne eines wachsenden Unternehmens.

"Damit steigt auch die Motivation, lange an Bord zu bleiben", sagt Mütze. Ob als Erfolgsbeteiligung wie bei Civey, als Belegschaftsaktien oder als vereinbarte Belohnung beim Verkauf eines Unternehmens: Die Möglichkeiten, Mitarbeiter finanziell am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen, sind vielfältig. Nach Zahlen des Bundesverbands Mitarbeiterbeteiligung (AGP) partizipieren in Deutschland rund 1,1 Millionen Mitarbeiter durch ein stille Beteiligung am Unternehmen, 900.000 halten Belegschaftsaktien. Zum Vergleich: Die Zahl der Aktienbesitzer insgesamt kletterte laut Deutschem Aktieninstitut zuletzt auf mehr als zehn Millionen.

Gründer als Schrittmacher

Es mehren sich die Anzeichen, dass die Zahl der Beteiligungen bald steigen wird: Die deutsche Wirtschaft misst dem Thema mittlerweile wachsende Bedeutung zu. Eine Gruppe von 60 Unternehmensvertretern, darunter Siemens oder die Deutsche Telekom, warben Ende vergangenen Jahres in einem öffentlichen Appell für die Mitarbeiterbeteiligung.

Zudem sieht der Bundesverband der Personalmanager (BPM) dieses Thema als einen von acht bestimmenden Trends für 2018.Im AGP schöpft man Hoffnung, weil die neue Regierung vielversprechende Signale aussendet: "Wir sehen es als positives Zeichen, dass die Mitarbeiterbeteiligung ihre Erwähnung im Koalitionsvertrag gefunden hat", sagt Geschäftsführer Heinrich Beyer.

Auch eine Studie des britischen Wagniskapitalgebers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...