Nach den Halbfinal-Hinspielen in Liverpool und München sind die Ausgangspositionen vor den Rückspielen klar: Um doch noch ins Finale einzuziehen muss die AS Rom die "Reds" mit mindestens drei Toren Vorsprung schlagen, der FC Bayern in Madrid mindestens zwei Tore schießen und gewinnen. Sky überträgt beide Partien live, das Spiel der AS Rom gegen den FC Liverpool exklusiv im deutschen Fernsehen.



Matthäus und Effenberg am Dienstag zu Gast bei Sky



Am Dienstagabend steht der FC Bayern wie bereits im Vorjahr vor einer hohen Hürde. Erneut muss der deutsche Rekordmeister gegen Real Madrid eine 1:2-Heimniederlage aus dem Hinspiel wettmachen. In der Vorsaison erreichten die Bayern zwar noch die Verlängerung, mussten sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben. Grundvoraussetzung dafür, dass die Münchener dieses Mal das bessere Ende für sich haben, ist vor allem eine bessere Chancenverwertung als am Mittwoch in der Allianz Arena.



Real hingegen sollte aus dem Vorjahr und aus dem diesjährigen Viertelfinale gegen Juventus Turin gelernt haben, dass ein Auswärtssieg im Hinspiel kein Ruhekissen ist. Sebastian Hellmann stimmt die Zuschauer ab 19.30 Uhr auf das Rückspiel der beiden Giganten ein. Zu Gast im Studio sind Sky Experte Lothar Matthäus und Stefan Effenberg, der die Bayern 2001 als Kapitän zum ersten Titel in der UEFA Champions League führte. Komplettiert wird die Runde von Spiegel-Reporter Juan Moreno.



Rom hofft gegen Klopp auf eine erneute magische Nacht



Ebenfalls gewarnt sein dürfte der FC Liverpool vor dem Rückspiel in Rom. Im Viertelfinale konnten die Italiener gegen den großen FC Barcelona ein 1:4 aus dem Hinspiel noch umbiegen und doch noch ins Halbfinale einziehen. Dank der zwei späten Tore und dem 2:5 im Hinspiel an der Anfield Road ist die Ausgangssituation für die Roma dieses Mal fast identisch und ein Sieg mit drei Toren Vorsprung erforderlich. Jürgen Klopp und die "Reds" hingegen wollen eine erneute magische Nacht von Rom verhindern und am Ort des Titelgewinns 1984 den Einzug ins Finale von Kiew feiern.



Sky berichtet am Mittwoch ab 19.30 Uhr live und exklusiv vom Duell im Rom. Moderator Michael Leopold begrüßt unter anderem den Sky Experten Ewald Lienen sowie den Weltmeister und Champions-League-Sieger Karl-Heinz Riedle. Der ehemalige Nationalspieler lief während seiner Karriere drei Jahre lang für Lazio Rom im Olimpico auf und trug später für zwei Jahre das Trikot des FC Liverpool. Komplettiert wird die Runde von Michael Reis, der für Sport Bild über den internationalen Fußball berichtet.



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Dienstag:



19.30 Uhr: Real Madrid - FC Bayern München auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch:



19.30 Uhr: AS Rom - FC Liverpool *exklusiv* live auf Sky Sport 1 HD



Die UEFA Europa League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag:



20.45 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



21.00 Uhr: Atlético Madrid - FC Arsenal auf Sky Sport 3 HD



21.00 Uhr: FC Salzburg - Olympique Marseille *exklusiv* live auf Sky Sport 4 HD



