Netflix (WKN:552484) weist in seinen Aktionärsbriefen jedes Vierteljahr mehr als gerne auf die ganzen Eigenproduktionen in aller Herren Länder hin. Im vergangenen Quartal erwähnte man die Serien O Mecanismo und Casa de Papel besonders, darüber hinaus wurden auch noch 3%, Dark, Chicas de Cable und The Rain als gelungene Beispiele angeführt. Seit Beginn der weltweiten Expansion Anfang 2016 gibt Netflix sehr viel Geld für Eigenproduktionen aus. Man erwartet, dass dieses Jahr dafür zwischen 7,5 und 8 Milliarden Dollar in die Hand genommen werden; insgesamt werden über 30 internationale Originalserien produziert. Da Netflix immer mehr Nischen- bzw. regional angehauchte Inhalte produziert, ...

