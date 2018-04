Die CO2-Emissionen von Pkw und Lkw sinken nicht. Sie steigen. So kann es nicht weitergehen, sagen alle. Und entscheiden - nichts.

Die Experten auf dem Podium sind sich schnell einig. Ja, der Verkehrssektor trägt zu wenig zum Klimaschutz bei. Ja, in den vergangenen 30 Jahren sind die CO2-Emissionen nicht zurückgegangen. Und ja, die Politik muss endlich handeln.

Es ist eine Art Klassentreffen von Verkehrsexperten mit Klimaschwerpunkt, das an diesem Frühlingsabend in einer Berliner Landesvertretung über die Bühne geht. Die Botschaft ist eindeutig: Zwar muss nach der Energie- nun auch die Verkehrswende gelingen. Aber nicht mit der einen großen Maßnahme, sondern durch eine Kombination verschiedener Ideen. Einigkeit. Applaus.

Dann meldet sich ein älterer Herr. Er beschäftige sich bereits seit Jahrzehnten mit dem Thema, beginnt er. Und eines sei klar: Mit vielen kleinen Veränderungen bewirke man nichts. Höhere Parkgebühren? Völlig zwecklos! Man müsse Parkplätze in Innenstädten künstlich verknappen. "Nur das hilft." Kein Parkplatz, kein Auto, kein Problem. Wieder Einigkeit. Wieder Applaus.

Es ist nur eine kleine Szene bei einer Fachtagung, und doch zeigt sie symptomatisch das Dilemma der Verkehrspolitik. Wer über klimafreundliche Mobilität diskutieren will, über saubere Autos, Radschnellwege und digitale Verkehrssteuerung, landet schnell im Giftfach des politischen Handwerkkastens: bei Verboten, Regulierung und Bevormundung, bei Tempolimits, Pkw-Maut und Parkverboten. Bei Maßnahmen, die kein Politiker öffentlich fordern würde - aus Angst vor dem Zorn der deutschen Autofahrer.Die Verkehrspolitik hat beim Klimaschutz vor allem deshalb bislang fast nichts erreicht, weil sie vor allem eines war: mutlos. "Wir haben keinen einzigen durchschlagenden Erfolg erzielt", bilanziert Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne).

Damit das anders wird, hat sich die Bundesregierung ambitionierte Ziele gesetzt. In ihrem Klimaschutzplan 2050 legt sie erstmals fest, wie viel jeder einzelne Sektor zur Minderung der Treibhausgasemissionen beitragen soll. Der Verkehrsbereich, für 19 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich, darf 2030 nur noch 95 bis 98 Millionen Tonnen ausstoßen.

Klingt statistisch, abstrakt - und ist nahezu unmöglich. 2017 lagen die Emissionen bei mehr als 170 Millionen Tonnen, waren also fast doppelt so hoch. Hinzu kommt: Das ist ungefähr genauso viel wie 1990 - und zuletzt ging der Trend sogar in die falsche Richtung. 2017 legten die Emissionen gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent zu.

Doch von Zahlen lassen sich Politiker nicht irritieren. Deshalb haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag ganz einfach auf die unrealistischen Klimaziele verpflichtet: "Das Minderungsziel 2030 wollen wir auf jeden Fall erreichen", heißt es dort. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass die große Koalition ihr Klimaversprechen beim Verkehr kaum wird halten können.

"Der Verkehrssektor ist das Sorgenkind des Klimaschutzes in Deutschland", sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). "Nur wenn in dieser Legislaturperiode die grundlegenden Weichen gestellt werden, haben wir eine Chance, das Klimaziel für den Verkehr 2030 noch zu erreichen", ergänzt Christian Hochfeld, Geschäftsführer der Denkfabrik Agora Verkehrswende. "Andreas Scheuer hat die schwierigste Aufgabe", schließt Andreas Kuhlmann, Chef der Deutschen Energie-Agentur (dena).Der Bundesverkehrsminister macht das, was Politiker tun, wenn sie wissen, dass sie einen Plan brauchen, aber noch keinen haben: Er versichert, dass er die Klimaschutzziele "sehr ernst" nimmt. Alle Bereiche müssten ihren Beitrag leisten. "Unsere Strategie ist es, technologieoffen und verkehrsträgerübergreifend nachhaltige Mobilität zu fördern", sagt Scheuer (CSU) und kündigt ein "schlagkräftiges Bündel an Maßnahmen" an.

Die volkswirtschaftliche Wahrheit

Wie das Bündel aussehen soll, bleibt jedoch unklar. Der Koalitionsvertrag sieht lediglich vor, dass eine Kommission bis Anfang 2019 ...

