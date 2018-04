Baden-Dättwil (ots) - «Travel Blends» zitiert eine faszinierende

Welt der Sinne, wie sie als Memoiren vergangener Zeiten

beispielsweise in den Souks von Marokko zu entdecken sind. Die modern

interpretierten Looks finden ihre Inspiration in sinnlicher Lingerie

und bilden einen Kontrast zu den klaren Linien der schlichten

Silhouetten.



Carmen-Charme trifft auf Boho-Flair: Romantische Rüschen,

sommerliche Farben und Printmotive aus verschiedenen Kulturen

durchziehen die aus hochwertigen Materialien gefertigte Kollektion.

Kunstvolle Ornamente sowie botanische Drucke wirken aufregend. Edle

Spitzeneinsätze und trendige Schnürungen sorgen für einen eleganten

Touch.



Zu den saisonalen Highlights zählen ausserdem neue Passformen und

Designelemente: der Triangel-Bikini beweist sich als sportliches

Crop-Top, der Badeanzug präsentiert einen besonders tiefen

Rückenausschnitt und das Bandeau überzeugt mit raffinierten Details.

Die High-Waist-Panty lässt sich neu in der Höhe verstellen und

schmeichelt somit jeder Figur.



Diese ausgewählten Bademode-Kollektionen sind ab sofort

schweizweit in allen Beldona-Boutiquen sowie auf beldona.com

erhältlich.



BILDMATERIAL: Unter http://beldona.ch/de/unternehmen/medien stehen

die neuen Kampagnenbilder der «Summer Collection 2018» mit direktem

Bilderdownload für Sie bereit.



Originaltext: Beldona

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007496

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007496.rss2



Kontakt:

Sonya Suscetta

Tel.: +41 56 483 21 50

sonya.suscetta@beldona.ch

pr@beldona.ch