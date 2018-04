Bad Dürkheim (ots) -



Eine Fachjury unter Vorsitz von Andreas Müller kürte heute (28. April 2018) den Gewinner des "SWR3 Comedy Förderpreises". Amjad aus Emsdetten setzte sich mit seinem Auftritt auf der Live-Bühne beim dritten "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim gegen vier weitere Acts durch.



Gewinner überzeugte mit Gag-Dichte und Aktualität seiner Inhalte Amjad begeisterte mit einem kurzen Stand-up die Jury und auch das Publikum. Der gebürtige Palästinenser beschäftigte sich unter anderem mit gesellschaftsrelevanten und politischen Themen sowie seiner arabischen Herkunft. "Der Gewinner überzeugte mit seiner Gag-Dichte, der Themenauswahl und Aktualität ¬- daher haben wir uns für Amjad entschieden und würden gerne mit ihm arbeiten", so SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller. Neben Müller waren auch die Festival-Comedians Idil Baydar und Christoph Sonntag sowie der Bad Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger Teil der Fachjury.



Professionelles Coaching für Gewinner



Amjad erhält als Gewinn ein professionelles Coaching im SWR3 Comedy-Lab unter Leitung von Andreas Müller und die Möglichkeit Audios und Videos zu produzieren. Auch ein professionelles Fotoshooting sowie ein Porträt im SWR3 Club Magazin und zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich und sein Repertoire live, im Radio und im Web zu zeigen, gehören zum Umfang des Förderpreises.



Fünf Talente bewiesen ihr Können



Aus rund 80 Bewerbern traf die SWR3 Comedy-Redaktion eine Vorauswahl, über die dann Hörer in einem Online-Voting auf www.SWR3.de abstimmen konnten. Fünf Finalisten schafften es so auf die Live-Bühne in Bad Dürkheim. Neben Amjad waren noch Konstantin Korovin, Lisa und Laura, Ben Schmid und Katalyn Bohn dabei.



Comedy ist fest im Programm verankert



Als Programmelement gehört Comedy schon lange zu SWR3 und hat Serien wie etwa "Feinkost Zipp", "Taxi Sharia", "Jogis Jungs" oder "Die Grokos" hervorgebracht, die in der deutschen Radiolandschaft zum Kult geworden sind.



