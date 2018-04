Still ist es zuletzt um den Bitcoin-Hype geworden. Kein Wunder, hat die Cyberwährung seit Silvester doch rund die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Vergangene Woche sorgte die digitale Devise dann wieder für Schlagzeilen. Mit einem Kurssprung von 17 Prozent - so etwas gab es seit vier Monaten nicht mehr - meldete sich der Bitcoin am 12.

Den vollständigen Artikel lesen ...