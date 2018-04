Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Tag der Arbeit für den FC Bayern München: Am Dienstag, 1. Mai 2018, tritt der Deutsche Meister zum Halbfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League bei Real Madrid an. Das ZDF überträgt die Partie live ab 20.15 Uhr. Für Moderation und Analyse stehen Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn bereit, Live-Reporter ist Oliver Schmidt.



Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel muss das Team von Trainer Jupp Heynckes im Bernabéu-Stadion voll auf Sieg spielen, soll der Traum vom Finale oder gar dem zweiten Triple erhalten bleiben.



https://presseportal.zdf.de/pm/champions-league/



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFsport



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121