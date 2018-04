Bonn (ots) - Großartige Musik und großartige Stimmen, Wissenschaft und Leidenschaft - damit begeisterte die 7. Operngala Bonn am Samstagabend das Publikum im ausverkauften Bonner Opernhaus. Neben dem Schirmherrn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn MdB waren Gäste aus Bonner und bundesweiter Kultur, Wirtschaft und Politik anwesend, wie der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen, Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Bonner NRW-Landtagsabgeordneten Christos Katzidis MdL und Franziska Müller-Rech MdL, Eckart von Hirschhausen, Thomas Kremer, Vorstand der Deutschen Telekom sowie die Präsidentin des Festausschusses des Bonner Karnevals Marlies Stockhorst.



Künstlerisch und gesellschaftlich war die 7. Operngala Bonn erneut ein großer Erfolg. Mit 230.000 Euro Reinerlös war die Veranstaltung noch erfolgreicher als die letztjährige. Das an künstlerischen Höhepunkten reiche Programm begeisterte - auch mit einigen Überraschungen - das Publikum.



Aufklären, vorbeugen und helfen lautet das Leitmotiv der Operngala Bonn, initiiert durch Arndt und Helmut Andreas Hartwig. Denn HIV/AIDS sind immer noch nicht heilbar; nach wie vor infizieren sich zu viele Menschen. Gleichzeitig gilt es Diskriminierung abzubauen und betroffenen Menschen zu helfen. Diese Fragen thematisierten die Initiatoren in ihrer Begrüßung im ausverkauften Bonner Opernhaus. Reinhold Schulte, Stiftungsratsvorsitzender der Deutschen AIDS-Stiftung, dankte den Initiatoren sowie allen Beteiligten für ihren unermüdlichen Einsatz für Menschen mit HIV/AIDS und betonte die große Bedeutung der Operngala Bonn für die Deutsche AIDS-Stiftung.



Ranga Yogeshwar, der wohl bekannteste und beliebteste Wissenschaftsmoderator in Deutschland stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass er sich auch bestens mit klassischer Musik auskennt. Seine ganz besonders scharfsinnigen Moderationen würzte der Opernfreund und -kenner auch mit einigen Anekdoten aus der Opernwelt. Yogeshwar wurde zudem politisch und verglich die Geschichten hinter den Opern mit der heutigen Gesellschaft. Mit Schirmherrn Jens Spahn, Mitglied im Stiftungsrat der Deutschen AIDS-Stiftung, lieferte er sich einen informativen Wortwechsel. Besonders in zwei Punkten waren sie sich einig - der Wichtigkeit des Engagements für Menschen mit HIV/AIDS und der Bedeutung des Themas.



Mit 230.000 Euro Reinerlös hilft die Operngala Bonn dort, wo es am nötigsten ist



Der Erlös der 7. Operngala Bonn von 230.000 Euro fließt in die Arbeit der Deutschen AIDS-Stiftung mit Sitz in Bonn:



- Die Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung über HIV/AIDS. - Die Fortführung einer Plattform deutscher HIV-Impfstoffforschung über das Universitätsklinikum Essen. - Die Verhinderung der Mutter-Kind-Übertragung von HIV im DREAM-Programm in Mosambik. - Ein HIV-Präventionsprojekt auf Vorschlag von Uschi und Ranga Yogeshwar. - Die konkrete Hilfe für Menschen mit HIV/AIDS in Not in der Region. - Ein in Planung befindliches Informationsprojekt für Geflüchtete in Bonn zu HIV/AIDS und Zugänge zu entsprechenden Gesundheitsvorsorgeinstitutionen.



Seit der ersten Operngala Bonn im Jahr 2012 sind damit insgesamt mehr als 1,1 Millionen Euro zugunsten der Deutschen AIDS-Stiftung zusammengekommen.



Von den großen Bühnen nach Bonn - begeisternde Künstlerinnen und Künstler



Internationale Opernstars, die in den großen Opernhäusern der Welt auftreten, waren nach Bonn gekommen, um ohne Gage für die Deutsche AIDS-Stiftung zu singen: die Sopranistinnen Elena Bezgodkova, Heather Engebretson und Kristina Mkhitaryan, die Mezzosopranistinnen Anna Bonitatibus und Aude Extremo, der Bariton Kartal Karagedik sowie die Tenöre Ivan Magrì und Alessandro Scotto Di Luzio. Sie entführten das Publikum in die Welt der großen Opern, begleitet vom Beethoven Orchester Bonn unter Leitung von Generalmusikdirektor Dirk Kaftan. Außerdem begeisterten der Solo-Trompeter Tamás Pálfalvi sowie Renata und Valentin Lusin. Das aus der RTL-Show "Let's Dance" bekannte Profi-Tanzpaar faszinierte mit der leidenschaftlichen Performance zu Charles Gounods Faustwalzer. Das Finale bildete der Opernchor des Theater Bonn unter Leitung von Chordirektor Marco Medved mit "O Fortuna" aus der Oper Carmina Burana.



Das von Alard von Rohr zusammengestellte Programm beinhaltete Werke großer Meister wie Wolfgang Amadé Mozart, Gioachino Rossini und Giuseppe Verdi.



Ein weiterer Hauptakteur auf der Bühne war die Bundesstadt selbst: Die beiden Nachwuchsfilmer Niclas Siebert und David Sridharan holten mit ihren Videoprojektionen die Stadt ins Opernhaus und schufen einen stilvollen Rahmen für das musikalische Bühnenprogramm. Gefesselt vom einzigartigen Programm des Abends bedankte sich das Publikum bei allen Künstlerinnen und Künstlern mit langanhaltendem Beifall und stürmischem Applaus.



Wichtige Veranstaltung, ernster Hintergrund



In unterhaltsamen, aber nicht weniger informativen und ernsthaften Gesprächen auf der Bühne wurde der Hintergrund der Operngala Bonn thematisiert. Die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements wurde von Ranga Yogeshwar und den Initiatoren Arndt und Helmut Andreas Hartwig, dem Bonner Generalintendanten Bernhard Helmich, der Programmdirektorin der Deutschen Welle Gerda Meuer, dem stellvertretenden Vorstandsmitglied des Hauptsponsors Sparkasse KölnBonn und Mitglied des Gala-Kuratoriums Volker Schramm und dem Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn Ashok Sridharan betont. Zudem sprach Yogeshwar, der sich als Wissenschaftler seit den 1980er Jahren auch mit HIV/AIDS befasst, mit Hendrik Streeck, Leiter des Instituts für HIV-Forschung am Universitätsklinikum Essen und Ulrich Heide, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen AIDS-Stiftung, über die Immunschwächeerkrankung, die Arbeit der Deutschen AIDS-Stiftung und die Erlösverwendung der Operngala Bonn.



Partner der 7. Operngala Bonn



Die Operngala Bonn ist eine Veranstaltung der Deutschen AIDS-Stiftung und des Theater Bonn zusammen mit den Partnern Beethovenfest Bonn, Beethoven Orchester Bonn und Deutsche Welle.



Catering-Partner war wie 2017 die Redoute Bonn aus Bonn-Bad Godesberg.



Von Bonn in die Welt - die Übertragung per Live-Stream



Der Medienpartner Deutsche Welle übertrug das Programm der Operngala Bonn wie im vergangenen Jahr per Audio-Live-Stream, damit Opernfreunde weltweit die Veranstaltung verfolgen konnten. Der General-Anzeiger Bonn, ebenfalls Medienpartner, stellte wie die Deutsche AIDS-Stiftung das Angebot auf seiner Internetseite zur Verfügung.



Die Deutsche Welle hat die Gala aufgezeichnet und wird bereits am 1. Mai 2018 um 16:45 Uhr in »Euromaxx« auf DW (Deutsch) und am 3. Mai 2018 um 18:00 Uhr bei »Sarah's Music« auf DW (Deutsch) erste Ausschnitte senden. Diese Sendungen werden im Anschluss auch im Media Center der Deutschen Welle abrufbar sein. Es folgt das englischsprachige Radioformat »Concert Hour«, das ab dem 4. Mai 2018 für zwei Wochen als Audio on Demand auf dw.com/en/top-stories/culture/s-1441 abrufbar sein wird. Außerdem wird die Operngala Bonn zu späteren Zeitpunkten in Radiosendungen thematisiert, die landesweit in den USA sowie in Russland empfangbar sind.



Am 11. Mai 2019 findet die 8. Operngala Bonn statt. Der Karten-Vorverkauf startet bereits am 5. Mai 2018 bei der Theater- und Konzertkasse (0228-77 80 08, theaterkasse@bonn.de). Premium-Tickets können bei der Deutschen AIDS-Stiftung reserviert werden (0228-60 46 90, operngalabonn@aids-stiftung.de).



Das Kuratorium der Operngala Bonn



Als Multiplikatoren für die gute Sache werben die Mitglieder des Kuratoriums unter dem Vorsitz von Rüdiger Linnebank (Sparkasse KölnBonn). Zu den Mitgliedern zählen Susanne und Frank Asbeck, Anne Becker-Seifner und Hans-Peter Becker, Christian Boehringer (Boehringer Ingelheim), Michael Buhr und Volker Schlicht (Orthopädische Gemeinschaftspraxis), Pierre Conrads (Orthopädische Praxis), Irene Diederichs, Birgit Diekmann und Peter Kolb, Martina Götz (AGFA Healthcare), Arndt und Helmut Andreas Hartwig, Katrin und Karl-Erivan Haub, Eckart von Hirschhausen, Sabine und Andreas Hoeft, Pitt Hoffmann (Immobilienberatung), Bodo Hombach (Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik), Stephan Huthmacher, Thomas Kremer (Deutsche Telekom AG), Volker Leienbach (Verband der Privaten Krankenversicherung), Markus Leyck-Dieken und Peter Kraushaar, Birgit Limbach (Limbach Secur), Helga Meyer-Scheben, Meike, Dörte und Werner Näkel (Weingut Meyer-Näkel), Michelle und Oliver Nikpour, Volker Schramm (Sparkasse KölnBonn), Ariadne und Stefan Schreiter, Ashok Sridharan (Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn), Rüdiger von Stengel (Art-Invest Real Estate Management), Carl M. Völzgen & Co., Nicola und Thomas Weppelmann (CC-Pharma), Vera Westermann und Michael Langenberg (MLC Consulting) und weitere Kuratoren, die nicht namentlich genannt werden möchten. Mit Blick auf die Operngala Bonn im Jahr 2019 ist das Kuratorium offen für neue Mitglieder.



Die Unterstützer der Operngala Bonn: Sponsoren, Förderer, Medienpartner



Ohne das Engagement der Kuratoren und Unterstützer ist die Operngala Bonn nicht möglich. Veranstalter, Initiatoren und Partner danken von Herzen den Hauptsponsoren Sparkasse KölnBonn und Volkswagen Aktiengesellschaft, dem Förderer Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., den Sponsoren Deutsche Telekom AG, Deutsche Post DHL Group und KPMG sowie den Medienpartnern General-Anzeiger Bonn und Deutsche Welle.



Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte AIDS-Hilfsorganisation in Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützung bietet. Sie hilft seit über 30 Jahren bedürftigen Menschen mit HIV und AIDS in Deutschland durch Einzelhilfen und durch die Unterstützung von Projekten wie beispielsweise Betreutes Wohnen. Darüber hinaus fördert die Stiftung seit dem Jahr 2000 ausgewählte Hilfsprojekte, etwa für Aidswaisen, Jugendliche, Mütter und ihre Kinder, vor allem im südlichen Afrika. Die Urstifter 1987 waren Rainer Ehlers, der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) und das Deutsche Rote Kreuz.



