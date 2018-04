Schauen Sie kurz vor dem Einschlafen noch mal aufs Handy? Laut einer neuen Studie raubt das Schlaf und Lebensqualität.

Man muss Cristiano Ronaldo nicht mögen, aber man sollte ihn respektieren. Nicht nur wegen seiner sportlichen Leistung, sondern auch wegen seines gesunden Lebensstils. Kürzlich plauderte der Schlafcoach des Starfußballers aus, dass sich Ronaldo vor dem Zubettgehen ein anderthalbstündiges Handy- und Bildschirmverbot auferlegt hat - damit die Lichtstrahlen des Displays nicht seine Nachtruhe stören.

So diszipliniert wäre ich auch gerne. Abends ertappe ich mich dabei, wie ich beim Zähneputzen noch mal schnell E-Mails lese oder den Kalender des folgenden Arbeitstags checke. Später im Bett, man selbst oder die Partnerin ist für tiefgründige Gespräche ohnehin zu müde (den Rest klammern wir hier jetzt mal aus), locken permanent die digitalen Ausgaben der Lieblingsmedien: Montags der neue "New Yorker", mittwochs "Die Zeit", donnerstags der "Economist", freitags "Der Spiegel", samstags die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Bei Twitter ist ohnehin immer was los, Instagram hat man ...

