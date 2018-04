Nach mehreren Anläufen gelingt der Deal: Die Telekom-Tochter schließt sich in den USA mit dem Rivalen Sprint zusammen.

Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und der kleinere US-Rivale Sprint schließen sich zusammen. Das teilte T-Mobile US am Sonntag mit. Zwei Versuche einer Fusion der beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...