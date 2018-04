Ende eines zähen Ringkampfes in den USA: T-Mobile und Sprint fusionieren und fordern gemeinsam die langjährigen Mobilfunk-Marktführer AT&T und Verizon heraus.

Gäbe es Basisdemokratie bei Aktiengesellschaften, dann hätte sie bei der Deutschen Telekom blendend funktioniert. Denn wie der Stand der Fusionsgespräche zwischen den beiden US-amerikanischen Mobilfunkbetreibern T-Mobile und Sprint war, ließ sich sehr gut am Wert der T-Aktie ablesen. Als die Chefs der Deutschen Telekom, Tim Höttges, und Softbank, Masayoshi Son, im November vergangenen Jahres den Abbruch aller Gespräche verkündeten, sackte der Kurs der T-Aktie langsam ab und fiel im Februar erstmal seit langem wieder unter die 13-Euro-Marke. Kaum machten Gerüchte über eine Wiederaufnahme der abgebrochenen Gespräche die Runde, erholte sich auch die T-Aktie und hüpfte schnell wieder über die 14-Euro-Marke.

Das Votum der Aktionäre ist also eindeutig: Die überwiegende Mehrheit will, dass die Telekom ihren teuren Alleingang in den USA beendet und zusammen mit Sprint die beiden Giganten AT&T und Verizon angreift. Insofern hat Konzernchef Höttges alles richtig gemacht, ...

